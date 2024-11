Rainha Camilla diz que está se "recuperando" ao voltar a atividades

"A gente acha que já passou, mas elas continuam um pouco, mas espero que agora eu esteja me recuperando."

A agenda de Camilla foi reduzida nesta semana para ajudar na recuperação, e ela não comparecerá à estreia do filme Gladiador 2 em Londres na quarta-feira.

Uma fonte real informou que ela teve um forte resfriado, mas não há preocupação com sua saúde. Seu marido, o Rei Charles, que continua em tratamento após ter sido diagnosticado com câncer no início deste ano, ainda participará de todos os eventos desta semana.

(Reportagem de Michael Holden)