Trump deve escolher senador Marco Rubio para secretário de Estado, dizem fontes

Ele suavizou algumas de suas posições para se alinhar mais estreitamente com as opiniões de Trump. O presidente eleito acusa os presidentes anteriores dos EUA de levarem os Estados Unidos a guerras caras e fúteis e tem pressionado por uma política externa mais contida.

Embora Trump, famoso por ser inconstante, sempre possa mudar de ideia no último minuto, ele parecia ter decidido sua indicação na segunda-feira, de acordo com as fontes, que pediram anonimato para discutir conversas particulares.

Representantes de Trump e Rubio não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

O novo governo enfrentará um mundo mais volátil e perigoso do que era quando Trump assumiu o cargo em 2017, com guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e a China se alinhando mais estreitamente com inimigos dos EUA Rússia e Irã.

A crise da Ucrânia estará no topo da agenda de Rubio.

Rubio, de 53 anos, disse em entrevistas recentes que a Ucrânia precisa buscar um acordo negociado com a Rússia em vez de se concentrar em recuperar todo o território que a Rússia tomou na última década. Ele também foi um dos 15 senadores republicanos a votar contra um pacote de ajuda militar de 95 bilhões de dólares para a Ucrânia, aprovado em abril.