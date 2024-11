Bombardeiro da época da Guerra Fria aumenta capacidade da China de atacar bases dos EUA

Esses bombardeiros foram mostrados na mídia controlada pelo Estado chinês decolando para missões destinadas a intimidar Taiwan como parte dos exercícios de jogos de guerra. Apelidadas de Joint-Sword 2024B pelos militares chineses, as manobras foram um "aviso severo" para as pessoas de Taiwan que buscam a independência, disseram os militares chineses.

O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan informou que 153 aeronaves militares chinesas, 14 embarcações navais e 12 outros navios foram detectados ao redor da ilha em um período de 25 horas após o início do exercício em 14 de outubro. O ministério também informou que 111 das aeronaves haviam cruzado a linha mediana do Estreito de Taiwan e entrado na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) da ilha.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse à Reuters que "três grupos de três aeronaves H-6" foram detectados operando no espaço aéreo da ilha durante o exercício militar da China. Dois dos grupos "realizaram exercícios de ataque simulado", disse o ministério.

O Ministério da Defesa da China não respondeu às perguntas para esta reportagem.

Algumas versões modernizadas do bombardeiro H-6 da China agora são capazes de lançar mísseis balísticos armados com ogivas nucleares, enquanto outros podem transportar vários mísseis anti-navio e de ataque terrestre de longo alcance, de acordo com analistas de defesa e relatórios do Pentágono sobre as Forças Armadas chinesas. Algumas versões podem ser reabastecidas em voo, permitindo que voem de bases na China continental e ataquem alvos nas profundezas do Pacífico Ocidental, onde os EUA têm grandes bases em Guam e em outros lugares.

Questionado sobre os exercícios militares, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que a ilha está usando "vigilância conjunta de inteligência para acompanhar os movimentos das Forças Armadas comunistas em torno de Taiwan", além de enviar "forças aéreas, marítimas e de mísseis para responder conforme apropriado para garantir a defesa e a segurança nacional".