Suspeito de ser homem-bomba tentou entrar no STF, diz governadora

A gente espera realmente que seja um lobo solitário

Governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP-DF)

Explosões e praça fechada

Um homem morreu em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal) e um carro explodiu entre os anexos 2 e 4 da Câmara dos Deputados na noite desta quarta. Em seguida, a Polícia Militar fechou a Praça dos Três Poderes e a Polícia Federal anunciou que vai abrir inquérito para apurar o ocorrido.

As explosões ocorreram por volta das 19h30 em intervalo de poucos segundos. A sessão do STF já havia sido encerrada, mas ainda havia muitas pessoas deixando o edifício do STF. Nesta quarta (13), foi realizada uma sessão para ouvir autoridades e representantes da sociedade civil sobre as operações policiais realizadas nas favelas do Rio de Janeiro.