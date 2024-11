Trump diz que indicará senador Marco Rubio para secretário de Estado

A escolha deve ser recebida com alívio pelos parceiros dos EUA, preocupados com a possibilidade de o governo Trump se afastar de sua rede global de alianças, incluindo a Otan, devido à abordagem "America First" (América em Primeiro Lugar) de Trump em relação às relações exteriores.

Rubio, de 53 anos, é conhecido por uma postura agressiva em relação à China, crítico declarado do governo comunista de Cuba e forte apoiador de Israel.

No passado, ele defendeu uma política externa mais assertiva dos EUA em relação aos seus inimigos geopolíticos, embora, mais recentemente, suas opiniões tenham se alinhado mais estreitamente com a abordagem "America First" de Trump para a política externa.

Em abril, ele foi um dos 15 senadores republicanos que votaram contra um grande pacote de auxílio militar para ajudar a Ucrânia a resistir à Rússia e apoiar outros parceiros dos EUA, incluindo Israel. Trump tem criticado a assistência militar contínua do presidente democrata Joe Biden para a Ucrânia em sua luta contra os invasores russos.

Rubio disse em entrevistas recentes que Kiev precisa buscar um acordo negociado com a Rússia em vez de se concentrar em recuperar todo o território que Moscou tomou na última década.

Sobre a guerra em Gaza, assim como Trump, Rubio tem sido um forte apoiador de Israel, dizendo que o Hamas é uma organização terrorista que deve ser eliminada e que o papel dos Estados Unidos é reabastecer Israel com os materiais militares necessários para concluir a tarefa.