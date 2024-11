Grupo Brics ofereceu à Turquia status de país parceiro, diz ministro turco do Comércio

ANCARA (Reuters) - O ministro turco do Comércio, Omer Bolat, disse que foi oferecido à Turquia o status de país parceiro pelo grupo de nações do Brics, no momento em que Ancara continua o que chama de esforços para equilibrar seus laços orientais e ocidentais.

A Turquia, membro da Otan, expressou nos últimos meses seu interesse em participar do grupo Brics de economias emergentes, composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, participou de uma cúpula de líderes do Brics organizada pelo presidente russo, Vladimir Putin, em Kazan, no mês passado, depois que Ancara afirmou ter tomado medidas formais para se tornar membro do grupo.