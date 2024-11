Negociações climáticas da COP29 envolvem meta de US$1 trilhão em ajuda

É provável que chegar a um acordo seja especialmente difícil em uma cúpula em que o clima foi prejudicado por disputas e pessimismo sobre as mudanças na política global.

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais colocou em dúvida o futuro papel dos Estados Unidos nas negociações sobre o clima, e a tensão entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento veio à tona nos principais palcos e nas salas de negociação.

"As partes precisam se lembrar de que o tempo está passando", disse o negociador líder da COP29, Yalchin Rafiyev, em uma coletiva de imprensa.

"Elas precisam usar esse tempo precioso para conversar diretamente umas com as outras e assumir a responsabilidade de criar soluções de transição."

Uma meta financeira anterior de 100 bilhões de dólares por ano, que expira em 2025, foi atingida com dois anos de atraso em 2022, informou a OCDE em maio. Grande parte do financiamento foi na forma de empréstimos em vez de doações, algo que as nações beneficiárias dizem que precisa mudar.

Definindo o tom no início da quinta-feira, um relatório do Grupo Independente de Especialistas de Alto Nível em Finanças Climáticas apontou que a meta anual precisaria aumentar para pelo menos 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035 se os países não agirem agora.