Polícia identifica corpo de morto em explosão perto do STF como sendo de candidato a vereador pelo PL, dizem fontes

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Civil do Distrito Federal identificou o corpo da pessoa morta na explosão ocorrida perto do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de terça-feira como sendo de Francisco Wanderley Luiz, mostrou boletim de ocorrência obtido pela Reuters e confirmado por duas fontes com conhecimento do assunto.

Luiz também era o proprietário do veículo encontrado no local e foi candidato a vereador pelo PL na cidade catarinense de Rio do Sul em 2020.

Procuradas, a Polícia Civil do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública do DF e a Secretaria de Comunicação do governo da capital federal não responderam de imediato a pedidos de comentário. O boletim de ocorrência está sob sigilo, mas a Reuters teve acesso ao documento e duas fontes com conhecimento do assunto confirmaram sua autenticidade.