Biden permite que Ucrânia use armas dos EUA para ataques dentro da Rússia

Por Mike Stone e Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, permitirá que a Ucrânia utilize armas fornecidas pelos Estados Unidos para ataques dentro do território russo, disseram três fontes com conhecimento do assunto, uma mudança significativa da política de Washington no conflito entre Ucrânia e Rússia.

A Ucrânia planeja conduzir seu primeiro ataque de longo alcance nos próximos dias, afirmaram as fontes, sem revelar detalhes devido a preocupações com a segurança operacional.