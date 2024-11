Portugal vence competição mundial de queijos; Brasil fica na 9ª posição

Um queijo de ovelha produzido em Portugal foi eleito o melhor do mundo no campeonato World Cheese Awards. Um representante brasileiro, feito de leite de vaca, alcançou a 9ª posição.

O que aconteceu

O Queijo Soalheira Tradicional (queijo de ovelha) foi premiado como o melhor do mundo. Produzido pela Quinta do Pomar, em Portugal, o queijo venceu com 86 pontos por sua "textura cremosa" e pelo sabor equilibrado, segundo o GFF (Guild of Fine Food). A premiação aconteceu durante o World Cheese Awards, realizado na cidade de Viseu, em Portugal.

O queijo brasileiro Passionata conquistou a 9ª posição no ranking. Produzido pelo Biopark, no Paraná, foi o único representante do Brasil entre os 14 finalistas, e obteve 81 pontos conquistados. Desenvolvido com leite de vaca, o Passionata é uma evolução do tradicional queijo Maracujino, incorporando polpa de maracujá e flores de calêndula em sua composição, segundo a empresa. Esses ingredientes conferem um sabor tropical e uma aparência diferenciada ao queijo, algo que chamou atenção dos jurados em meio aos 4.786 queijos avaliados.