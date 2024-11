Antes da posse de Trump, EUA autorizam Ucrânia a usar armas americanas de longo alcance na Rússia

O presidente americano, Joe Biden, suspendeu as restrições que até agora impediam a Ucrânia de usar armas fornecidas pelos Estados Unidos para atacar o território russo com maior profundidade. Kiev planeja realizar os seus primeiros disparos de longo alcance nos próximos dias, acrescentaram fontes a par da decisão a agências internacionais e aos jornais The New York Times e The Washington Post.

A Ucrânia não revelou detalhes para não abalar a segurança da operação. Os mísseis devem inicialmente ser usados ??na região fronteiriça russa de Kursk, onde soldados norte-coreanos foram destacados para apoiar as tropas russas, segundo o New York Times, que cita autoridades norte-americanas que falaram sob condição de anonimato. A Casa Branca não comentou as informações.

A Rússia, por sua vez, disse várias vezes no passado que consideraria qualquer decisão americana neste sentido como uma "grande escalada" no conflito. O presidente russo, Vladimir Putin, alertou que tal decisão significaria que "os países da OTAN estão em guerra com a Rússia".