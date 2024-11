EUA alertam Turquia sobre oferecer abrigo a líderes do Hamas

Por Simon Lewis e Daphne Psaledakis

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos alertaram a Turquia, nesta segunda-feira, contra oferecer abrigo a líderes do Hamas, afirmando que Washington não acredita que os líderes de uma organização terrorista devam viver confortavelmente.

Questionado sobre relatos de que alguns líderes do Hamas haviam se mudado para a Turquia vindos do Catar, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, não confirmou as informações, mas disse não estar em posição de contestá-las. Ele afirmou que Washington deixará claro para o governo turco que não pode haver relações como se tudo estivesse normal com o Hamas.