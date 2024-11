Kremlin diz que decisão dos EUA sobre ataques de longo alcance aumentará tensão

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse na segunda-feira que, se os Estados Unidos permitirem que a Ucrânia use armas fabricadas nos EUA para atacar a Rússia, isso levará a um aumento da tensão e aprofundará o envolvimento dos Estados Unidos no conflito.

A Reuters, citando duas autoridades norte-americanas e uma fonte familiarizada com a decisão, informou no domingo que o governo de Joe Biden decidiu permitir que a Ucrânia faça ataques com armas fabricadas nos EUA em território russo soberano.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o governo de Joe Biden está colocando mais lenha na fogueira e tentando aumentar o conflito na Ucrânia.