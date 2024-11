Mulher busca assassino da mãe por 23 anos, e culpado choca a família

Gligor foi acusado de assassinato pela polícia do Condado de Montgomery. Segundo o Huff Post, o DNA de Gligor foi coletado recentemente de uma garrafa de água que ele usou e descartou. Autoridades disseram que o DNA coletado correspondia às evidências da cena do crime.

'Estou chocada'

Lauren disse aos promotores "estar chocada" com a identidade do suspeito. Segundo a ABC News, ela estava no tribunal quando Gligor foi ordenado a permanecer preso sem possibilidade fiança. Ela deixou escapar um "graças a Deus" no tribunal. Os advogados de Gligor se recusaram a comentar.