Guerras e sombra de Trump dividem G20

Além disso, diplomatas temem que Javier Milei leve a Argentina a boicotar a assinatura de uma declaração conjunta que inclua temas caros ao governo Lula, como a taxação dos super-ricos, defesa de políticas de igualdade e de combate à pobreza e ao aquecimento global.

A reunião marca o final do período de dois anos da presidência brasileira do bloco. O posto será assumido em seguida pela África do Sul.

Ucrânia fortalecida

O presidente Joe Biden autorizou pela primeira vez a Ucrânia a usar mísseis americanos de longo alcance em ataques ao território russo. A medida representa uma mudança importante de postura do governo dos EUA, que se recusava a atender aos pedidos do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesse sentido por temer uma retaliação de Putin e uma ampliação do conflito.

Segundo autoridades americanas, os primeiros mísseis com alcance de cerca de 300 quilômetros devem ser usados contra tropas russas e norte-coreanas que tentam retomar áreas sob controle ucraniano em Kursk, no leste da Rússia. A autorização para uso dos mísseis do sistema ATACMS ocorre a apenas dois meses do fim do governo Biden e da posse de Donald Trump. Hoje, a Rússia disse que, com a medida, os EUA colocam "lenha na fogueira".

Ataque russo

A Rússia realizou entre sábado e domingo o maior ataque contra a Ucrânia em mais de três meses. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, 120 mísseis e 90 drones russos foram usados na ofensiva, que teve como principal alvo a infraestrutura de energia do país.