Partidários de Javier Milei lançam grupo "armado" para apoiar o presidente de extrema-direita da Argentina

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES (Reuters) - Um grupo de partidários do presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a criação do que eles chamaram de um braço armado de seu partido libertário, apresentando o grupo como soldados leais determinados a defender a agenda do político de extrema-direita.

As chamadas "Forças Celestiais" foram lançadas no final do último sábado pelo conhecido apoiador de Milei e influenciador de direita, Daniel Parisini, que descreveu o grupo como a "guarda pretoriana" de Milei, em uma alusão à unidade de elite que protegia os imperadores romanos.