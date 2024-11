Tales: Autor de ataque ao STF é parte de 'alcateia' que promove violência

Outra questão é o seguinte: tem o celular dele que foi apreendido. Esse celular pode revelar ligações dele com algum político, com alguma autoridade. Se houver esse tipo de ligação, essa autoridade, esse político, teria o dever de informar a polícia sobre as intenções dele. Então é importante saber o que tem dentro desse celular.

Tales Faria, colunista do UOL

Segundo o colunista, tudo indica que o autor das explosões agiu por conta própria, embora não seja necessariamente um "lobo solitário".

O lobo solitário é aquele sujeito que se desgarrou da alcateia. A alcateia planejava, promovia isso mesmo, esse tipo de atitude violenta. Era isso que, em geral, era defendido pelos bolsonaristas e que deu no 8/1.

Ele não é um lobo solitário, ele é um lobo solidário. Solidário à matilha que defendia ações violentas. Golpe de Estado, retirada de Lula do poder usando a força se fosse preciso.

Agora é saber se ele teve outras ligações. Mas tendo ou não tendo outras ligações, é claro que ele não é um 'bestão'. Ele estava agindo em torno de um planejamento de tentativa de evitar que um novo governo se constituísse.

