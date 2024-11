Trump não disse que negará negócios com Brasil; legenda de vídeo é falsa

Vídeo traz Donald Trump falando, com áudio original quase inaudível. As legendas em inglês são traduzidas em português por um narrador: "Eu sempre gostei do Brasil. É um país incrível, com gente maravilhosa, mas vou ser direto, com a esquerda no poder, fazendo uma bagunça atrás da outra, não dá para fazer negócios como antes. Eu não curto muito aquele Lula, não. Ele também não gosta de mim, tanto que declarou apoio a Kamala publicamente. Todos sabem que Jair Bolsonaro é meu amigo, um patriota de verdade, alguém que trabalha pelo povo e que deveria estar liderando o Brasil. Enquanto ele não estiver lá, não dá para contar com o país para parcerias econômicas ou grandes projetos. Então, estou dizendo agora, quando o Brasil voltar para o caminho certo, e acredito que Bolsonaro vai fazer isso, aí sim vamos falar de parcerias, de um futuro próspero. Até lá, é esperar e torcer para que o Brasil recupere sua força e seu verdadeiro espírito".

Abaixo, há uma foto de Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro dando às mãos, com as bandeiras brasileira e americana ao fundo.

Por que é falso

Não há registro de suposta declaração de Trump. Uma busca simples no Google pelos termos "Trump Brazil" não retorna nenhum resultado sobre possível fala do republicano sobre o Brasil (aqui), tampouco da suposta frase dita pelo presidente eleito dos EUA "Jair Bolsonaro is my friend, a true patriot, someone who works for the people and who should be leading Brazil" (Jair Bolsonaro é meu amigo, um patriota de verdade, alguém que trabalha pelo povo e que deveria estar liderando o Brasil) (aqui).

Vídeo original é do discurso da vitória de Trump. Usando ferramenta de busca reversa, o UOL Confere encontrou reportagens que relacionam as imagens do post enganoso à vitória de Trump, nas eleições, em 6 de novembro (aqui, aqui, em espanhol, e aqui e abaixo). No discurso, o republicano não citou o Brasil nem Lula ou Bolsonaro (aqui e aqui, em inglês).