Caminho de Santiago: mulheres denunciam abusos sexuais 'endêmicos' e temor pela vida

Entretanto, os riscos não desestimulam as peregrinas. Nos últimos anos, a popularidade das várias rotas, que percorrem não somente Espanha, mas França e Portugal, aumentou, especialmente entre as mulheres. Em 2023, 446 mil pessoas percorreram o caminho, um recorde, 53% delas mulheres, segundo Pedro Blanco, representante do governo espanhol na região da Galícia.

Anualmente, milhares de brasileiros desembarcam na Europa para fazer o Caminho de Santiago, popularizado pelo escritor Paulo Coelho. Em 2023, 6.250 peregrinos vindos do Brasil percorreram algum de seus diferentes trechos.

O governo regional da Galícia afirmou ao jornal espanhol La Vanguardia que o Caminho de Santiago é "um lugar seguro" e que estes casos são "absolutamente marginais", tendo em conta que "mais de 200 mil mulheres" fizeram a rota apenas no ano passado.

Em 2021, a Galícia lançou uma campanha de segurança para informar as mulheres sobre como entrar em contato com os serviços de emergência. O patrulhamento no caminho também teria sido reforçado para combater esses incidentes.

Porém, a campanha "No camines sola" (Não caminhe sozinha), do governo da região de Galícia, foi criticada por muitas mulheres. Nas redes sociais, muitas usuárias condenaram o slogan, que responsabiliza as mulheres ao dizer a elas para não fazerem o Caminho sozinhas, e não faz referência a penas para os agressores.