Carro atropela estudantes perto de escola na China e fere várias pessoas

PEQUIM (Reuters) - Um motorista de SUV atropelou estudantes e pedestres do lado de fora de uma escola primária no sul da China nesta terça-feira, deixando várias pessoas feridas, informou a mídia estatal, enquanto preocupações se espalham sobre uma série de ataques violentos no país na última semana.

A CCTV e outras mídias estatais informaram que o veículo atingiu pessoas do lado de fora de uma escola na cidade de Changde, na província de Hunan, quando os alunos estavam chegando para a aula.

O incidente desencadeou um aviso de Tóquio aos cidadãos japoneses antes de uma partida de eliminatórias para a Copa do Mundo de futebol entre os dois países, às 20h, na cidade de Xiamen, no oeste da China. Os cidadãos japoneses foram alvo de esfaqueamentos públicos neste ano.