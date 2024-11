França diz que vai manter oposição a tratado com Mercosul e protestos de agricultores continuam no país

A França advertiu nesta terça-feira (19) que continuará "a manter um braço de ferro pelo tempo que for necessário" com a Comissão Europeia para se opor ao tratado de livre comércio com os países do Mercosul, contra o qual os agricultores franceses voltaram a protestar esta semana.

Um debate no Parlamento será organizado, seguido por uma votação sobre esse projeto de acordo, temido especialmente pelos pecuaristas franceses que receiam a concorrência desleal dos exportadores de carne latino-americanos, anunciou o governo francês.

A França "continuará em uma queda de braço pelo tempo que for necessário" com Ursula Von der Leyen contra o tratado, enfatizou na noite anterior a porta-voz do governo francês, Maud Bregeon, explicando que uma votação dos parlamentares servirá para "reforçar a posição do presidente e a do primeiro-ministro".