Pensar em matar não é crime, diz Flávio Bolsonaro sobre plano contra Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou a operação da Polícia Federal desta terça-feira (19) que investiga o suposto envolvimento de agentes militares em um plano de execução do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

"Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime", disse Flávio. Segundo o senador, para que haja uma tentativa de homicídio é "preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes" o que, de acordo com ele, não "parece" ter ocorrido.

O parlamentar classificou decisões judiciais "sem amparo legal" como repugnantes e antidemocráticas. Flávio citou um projeto de lei que criminaliza "ato preparatório" de crimes de lesões ou mortes que envolvam três ou mais pessoas. As declarações foram feitas no X (ex-Twitter). Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não se pronunciou a respeito da operação da PF.