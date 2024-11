Lula cobra países do G20 sobre clima e pede que COP em Belém seja "virada"

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta terça-feira uma cobrança aos países do G20 para que atuem no combate às mudanças climáticas adotando metas mais ambiciosas de redução de emissões de gases do efeito estufa e antecipando-as.

Em discurso durante cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o presidente também pediu aos líderes mundiais que contribuam para que a cúpula climática da ONU COP30, que será realizada no ano que vem em Belém, seja uma "virada" nos esforços para conter as mudanças do clima.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)