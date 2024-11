Milésimo dia de guerra na Ucrânia evidencia temor da Europa sobre possíveis ações de Trump

Adrien Taquet, ex-secretário de Estado francês para Crianças e Famílias, visitou recentemente várias localidades próximas aos combates e reuniu-se com equipes da Unicef que estavam "extremamente preocupadas com a chegada do inverno".

Trump e a guerra na Ucrânia

Le Parisien sublinha que Donald Trump, que deve retornar à Casa Branca em 20 de janeiro, durante sua campanha, "se gabou de que resolveria o conflito em 24 horas após assumir o cargo", acrescentando que, atualmente, a Rússia controla quase 20% do território ucraniano.

Por sua vez, o Le Monde também fala das expectativas sobre as promessas de campanha de Trump após Washington, através do presidente ainda no poder, Joe Biden, concordar, no domingo (17), com o pedido de Kiev para usar armas capazes de atingir um alvo a quase 300 km de distância.

"O objetivo é repelir o contra-ataque de Moscou - com sua força de 50 mil homens, incluindo 10 mil norte-coreanos - na região russa de Kursk, conquistada por Kiev em agosto. Essa decisão, que ocorre após um fim de semana de ataques russos maciços na Ucrânia e oferece a Kiev uma opção militar há muito esperada", diz o jornal.