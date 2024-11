Rússia fará tudo para evitar guerra nuclear, diz chanceler russo

(Reuters) - A Rússia vai fazer todo o possível para impedir a deflagração de uma guerra nuclear, disse o ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, nesta terça-feira.

Lavrov disse a repórteres no Rio de Janeiro, onde participa da reunião de cúpula do G20, que as armas nucleares atuam como um elemento dissuasório de guerras nucleares.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reduziu nesta terça-feira os limites para o uso de armas nucleares pelo país em um novo documento sobre a doutrina nuclear russa. Esses episódios acontecem após a Rússia afirmar que a Ucrânia disparou mísseis ATACMS, fabricados pelos Estados Unidos, contra o oeste da Rússia.