Norte-americanos querem que Trump foque inflação nos 100 primeiros dias, diz pesquisa Reuters/Ipsos

Outros 23% disseram que Trump, que tomará posse em 20 de janeiro, deveria focar a unificação do país. Percentuais menores mencionaram impostos, criminalidade ou conflitos internacionais como prioridades.

O republicano Trump derrotou a democrata Kamala Harris na eleição de 5 de novembro e seu partido conquistou o controle do Senado dos EUA, mantendo também a maioria na Câmara. Ele prometeu usar o domínio republicano para implementar mudanças políticas significativas, incluindo novas tarifas sobre importações, cortes de impostos e deportação em massa de imigrantes.

Trump prometeu impor pesadas tarifas sobre as importações chinesas, mas economistas alertam que um regime agressivo de taxas pode aumentar os preços, à medida que as empresas repassam os custos aos consumidores. Isso poderia reacender as altas taxas de inflação que marcaram o governo do presidente democrata Joe Biden e ajudaram Trump a vencer a eleição deste ano.

A inflação disparou em 2021 e 2022 devido à interrupção das cadeias de suprimento globais durante a pandemia de Covid-19. Recentemente, os aumentos de preços se moderaram, mas a taxa anual de inflação permanece elevada.

Apenas 1% dos entrevistados na pesquisa disseram que Trump deveria se concentrar no comércio internacional e nas tarifas. A pesquisa, que entrevistou 1.014 adultos nos Estados Unidos, tem margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais.

Entre os republicanos na pesquisa, 56% apontaram imigração como a principal área de foco para Trump, em comparação com 11% dos democratas. A maior parte dos democratas (33%) disse que Trump deveria priorizar a unificação do país, enquanto 12% dos republicanos também disseram isso.