Plano de militares para matar Lula: leia na íntegra decisão de Moraes

O plano seria colocado em prática em dezembro de 2022, segundo a investigação da Polícia Federal. As investigações também detectaram que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) discutiu, após sua derrota nas eleições, uma minuta de decreto golpista com os comandantes das Forças Armadas, com o objetivo de tentar impedir a posse de Lula.

A investigação apontou que o documento do plano foi impresso pelo general Mário Fernandes. Segundo a Polícia Federal, o material foi impresso no Palácio do Planalto, dias após a derrota Bolsonaro para Lula, nas eleições de 2022.

Um dos presos na operação fez a segurança de Lula antes da posse como presidente. Segundo a investigação, Wladimir Matos Soares passava informações sobre o dia a dia de Lula a pessoas próximas a Bolsonaro.

Leia a íntegra da decisão clicando aqui.