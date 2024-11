Jurista rebate Flávio Bolsonaro: 'Três crimes possíveis, incluindo golpe'

[Com] a colocação de soldados na rua para interceptar e prender o ministro Alexandre de Moraes, eu não tenho a mais remota dúvida de que ali temos três crimes possíveis já em execução:

A tentativa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de 4 a 8 anos de reclusão; a tentativa de golpe de Estado — sim, porque prender inadvertidamente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, opondo-se contra um poder constituído, caracteriza a tentativa de golpe de Estado —, crime do artigo 359-M do Código Penal; e temos também aqui crime de organização criminosa, da Lei 12.850 de 2003.

Neste caso, não há uma associação criminosa, mas sim crime de organização criminosa. Por quê? Porque existem mais de 4 pessoas envolvidas, existia uma cadeia de mando, existia uma estrutura hierárquica para a consumação do crime, e aquele meio estava sendo utilizado para práticas criminosas.

Não chegou a haver, me parece, uma tentativa de homicídio, mas que houve tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, para mim, está absolutamente claro.

Gustavo Sampaio, professor de Direito da UFF

O jurista também avaliou que as investigações podem reforçar a ligação entre atos do 8 de janeiro, a reunião de Jair Bolsonaro (PL) com os embaixadores, entre outros fatos, a uma tentativa de golpe articulada pela alta hierarquia do ex-governo Bolsonaro.