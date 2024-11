Presidente paraguaio Santiago Peña está "bem" após hospitalização no Rio

ASSUNÇÃO (Reuters) - O presidente do Paraguai, Santiago Peña, estava em condição estável na noite de segunda-feira, depois de ser hospitalizado enquanto participava da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, informou o hospital.

Peña foi internado na tarde de segunda-feira e submetido a alguns exames após sentir "desconforto", informou o hospital Samaritano do Rio de Janeiro em um comunicado.

"Ele está bem, está sendo observado e aguardando os resultados", disse a primeira-dama do Paraguai, Leticia Ocampos, nas redes sociais.