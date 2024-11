Mísseis podem forçar Rússia a negociar paz, diz líder diplomático dos EUA

A decisão do presidente norte-americano, Joe Biden, de permitir à Ucrânia atacar o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos por Washington pode forçar a Rússia a "negociar a paz", segundo Brian A. Nichols, chefe diplomático dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental.

O que aconteceu

Mísseis darão maior capacidade à Ucrânia de se defender e Rússia poderá a começar a negociar paz ou "se retirar do território ucraniano", disse Nichols ao O Globo. A declaração foi dada ao jornal no Rio de Janeiro, no primeiro dia da cúpula de líderes do G20, após Washington autorizar o uso dos armamentos de longo alcance de fabricação norte-americana por Kiev.