Bandidos do 8/1 devem ser punidos, sem anistia, diz ministro de Lula

O chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Márcio Macêdo, afirmou nesta terça-feira (19) que os envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro devem ser punidos "com o rigor da lei". À GloboNews, ele disse que "não deve ter anistia" ao grupo.

O que aconteceu

O ministro se referiu aos envolvidos e condenados nos atos do 8 de janeiro como "bandidos" e "delinquentes". Segundo Macêdo, agentes do Estado que agem de forma contrária à democracia devem ter tratados com "o rigor da lei". "Não tem tolerância para aqueles que atentam contra o estado democrático de direito e contra a democracia."

Ministro disse que Secretaria-Geral da Presidência da República do ex-presidente Jair Bolsonaro "namorava com o fascismo e o autoritarismo". "Você vê a diferença entre um governo democrático e popular para um governo que namorava com o fascismo e o autoritarismo", afirmou o ministro. "Esse cidadão que comandava era o secretário executivo da Secretaria-Geral da presidência da República, onde estou hoje."