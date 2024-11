Papa Francisco quebra tradição de séculos e pede para ser enterrado em um 'simples caixão de madeira'

Em vez de ficar com outros 91 papas falecidos na Basílica de São Pedro, Francisco afirmou que quer ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, dedicada a Maria, Mãe de Deus.

Santa Maria é a igreja onde Francisco tradicionalmente frequenta para rezar antes e depois de cada uma das suas viagens ao exterior.

O último papa enterrado fora do Vaticano foi Leo XIII, que morreu em 1903 e está na Basílica de São João de Latrão, em Roma.

Três caixões foram tradicionalmente usados para enterrar os papas para criar uma vedação hermética em torno do corpo do pontífice falecido. Eles também permitem que objetos como moedas ou documentos emitidos pelo papa durante seu reinado sejam enterrados com o corpo.