Sob ataque, Trump divulga informes alegando que tarifas 'funcionam'

O setor do aço é o principal destaque. "As tarifas sobre o aço no primeiro mandato do presidente Trump resultaram em milhares de empregos no setor metalúrgico, além de aumentos salariais", garantiu, sem mostrar evidências.

As tarifas levaram a uma onda de investimentos nos Estados Unidos, com mais de US$ 10 bilhões comprometidos com a construção de novas usinas.