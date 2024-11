Putin diz que a guerra na Ucrânia está se tornando global

Mais ataques podem ocorrer, advertiu Putin, acrescentando que civis seriam avisados previamente em caso de novos ataques com essas armas.

Após aprovação do governo do presidente dos EUA Joe Biden, a Ucrânia atingiu a Rússia com seis mísseis ATACMS de fabricação norte-americana em 19 de novembro e com mísseis britânicos Storm Shadow e HIMARS norte-americanos em 21 de novembro, afirmou Putin.

"Desde aquele momento, como enfatizamos repetidamente, um conflito regional na Ucrânia, anteriormente provocado pelo Ocidente, adquiriu elementos de caráter global", disse Putin em um discurso à nação transmitido pela televisão estatal após as 20h, horário de Moscou.

Os Estados Unidos, disse Putin, estão empurrando o mundo para um conflito global.

"E, em caso de escalada de ações agressivas, responderemos também de forma decisiva e equivalente", acrescentou.

Putin afirmou que o ataque ucraniano com mísseis ATACMS não conseguiu causar danos significativos. O ataque com Storm Shadow na região de Kursk, em 21 de novembro, no entanto, foi direcionado a um ponto de comando e resultou em mortos e feridos, disse ele.