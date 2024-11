Cúpula do clima COP29 enfrenta impasse de US$250 bilhões e tem prazo estourado

"Isso ainda não significa um acordo, mas pelo menos não estamos sem nenhuma perspectiva", disse a enviada especial do clima da Alemanha, Jennifer Morgan.

Na noite desta sexta-feira, a presidência da COP29 publicou um acordo esperado para os mercados de carbono, que poderia ser aprovado no sábado, junto com um acordo final da COP29 sobre financiamento climático.

As negociações em Baku foram atrapalhadas por conta das incertezas trazidas pelo futuro papel dos Estados Unidos após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial de 5 de novembro. Trump, que assume o cargo em janeiro, prometeu retirar os EUA, o maior emissor histórico de gases de efeito estufa do mundo, dos esforços climáticos globais.

A presidência da COP29 no Azerbaijão expressou esperança de que os negociadores encontrassem logo um acordo sobre a meta de financiamento climático.

"O texto inicial não corresponde à nossa meta justa e ambiciosa, mas continuaremos a dialogar com as partes", disse o principal negociador do Azerbaijão, Yalchin Rafiyev.

O acordo preliminar também estabelece uma meta mais ampla de arrecadar 1,3 trilhão de dólares anualmente para financiamento climático até 2035, por meio de financiamento público e do investimento privado que ele pode ajudar a desbloquear.