Kim Jong Un acusa EUA de alimentarem tensões e alerta para guerra nuclear

Negociações anteriores com os EUA apenas destacaram a política "agressiva e hostil" de Washington em relação à Coreia do Norte, disse Kim em um discurso em uma exposição militar na capital Pyongyang, segundo a agência KCNA.

"Nunca antes as partes em conflito na península coreana enfrentaram um confronto tão perigoso e agudo que poderia se transformar na mais destrutiva guerra termonuclear", disse ele na quinta-feira.

"Já fomos o mais longe possível nas negociações com os Estados Unidos", disse, acrescentando que as conversas apenas mostraram que sua política agressiva e hostil em relação à Coreia do Norte nunca mudaria.

A imprensa estatal norte-coreana ainda não mencionou publicamente a reeleição de Donald Trump, que realizou três reuniões sem precedentes com Kim durante seu primeiro mandato, em Cingapura, Hanói e na fronteira coreana, em 2018 e 2019.

Mas sua diplomacia não produziu nenhum resultado concreto devido à lacuna entre os apelos dos EUA para que a Coreia do Norte abandone suas armas nucleares e as exigências de Kim para o alívio das sanções.

Trump há muito tempo destaca seus laços com Kim, dizendo no mês passado que os dois países teriam tido "uma guerra nuclear com milhões de pessoas mortas" se ele não a tivesse impedido graças a seus laços com o líder norte-coreano.