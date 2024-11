Merkel lamenta influência de grandes empresas sobre Trump

Em seu livro, que será lançado em dezembro nos Estados Unidos em um evento com o ex-presidente dos EUA Barack Obama, Merkel descreve suas relações com Trump e com outros líderes mundiais, incluindo o presidente russo Vladimir Putin.

O lançamento do livro ocorre no momento em que ela enfrenta pressão para defender o legado de seus 16 anos no poder, à luz das atuais dificuldades econômicas e políticas da Alemanha e das crescentes crises internacionais.

(Por Miranda Murray e Rachel More)