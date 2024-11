Sede da próxima COP, Belém é campeã de favelas e encantou poetas

São 11h da manhã no Mangal das Garças, e as aves que dão nome ao parque, celebrizado no Calypso da diva paraense Joelma, estão alvoroçadas. Entre o borboletário e as palmeiras do lago, exibem-se num voo interesseiro. As pernaltas sabem que, a qualquer momento, um funcionário de uniforme azul virá aplacar a agitação.

Passa um pouco das 11h da manhã quando ele apresenta o cobiçado tesouro: uma bandeja plástica com seis quilos de tainha, da qual cada uma das cerca de 60 garças-branca-grandes pretende obter um naco. É o que efetivamente acontece, num banquete menos barulhento e beligerante do que um não iniciado poderia supor.

Não são aves do Mangal, explica o tratador. São animais de vida livre, que entram e saem do parque como e quando querem. O aprendizado da rotina faz com que parte das garças, trocadilho infame, só dê o ar da graça nos horários de refeição: 11h para o café da manhã, 15h para o almoço e 17h30 para o jantar.