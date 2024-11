Sob risco de impasse, COP29 pede R$ 1,3 tri por ano para países mais pobres

A arma secreta da Rússia

Putin confirmou nessa quinta-feira o disparo de um novo tipo de míssil balístico hipersônico chamado "Oreshnik", em sua "configuração desnuclearizada", contra "um local do complexo militar-industrial ucraniano". Segundo Putin, o ataque foi uma resposta aos bombardeios ucranianos com mísseis de longo alcance americanos e britânicos.

Ontem, o governo da Ucrânia chegou a afirmar que o país havia sido alvo de um míssil balístico intercontinental, uma arma associada à ameaça nuclear durante a Guerra Fria, e que nunca havia sido usada em conflito até então. A afirmação, porém, foi rapidamente desmentida por fontes militares americanas que, segundo Putin, foram avisadas sobre o ataque com meia hora de antecedência.

União Europeia x Netanyahu

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse que a ordem de prisão contra o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, emitida pelo Tribunal Penal Internacional, deve ser cumprida por todos os países do bloco.

"Essa decisão é vinculativa e todos os Estados-membros no estatuto do tribunal, incluindo todos os membros da União Europeia, devem implementar esta decisão do tribunal". Além de Netanyahu, o TPI ordenou a prisão do ex-ministro da Defesa de Israel, Yoal Gallant, e do chefe militar do Hamas, Mohammed Deif, que Israel diz ter matado em agosto.