Papa Francisco visitará ilha francesa da Córsega em 15 de dezembro, diz igreja local

Córsega, conhecida por seu terreno íngreme e montanhoso e por ser o local de nascimento de Napoleão, é a quarta maior ilha do Mar Mediterrâneo. É uma das regiões mais pobres da França, com estatísticas do governo estimando que cerca de 20% da população vive abaixo da linha da pobreza.

O Vaticano não confirmou imediatamente o anúncio da igreja local, mas sabe-se que a viagem está sendo preparada há semanas. Francisco já fez duas visitas anteriores à França, viajando a Estrasburgo em 2014 para falar ao Parlamento Europeu e ao Conselho da Europa, e a Marselha em 2023 para participar de uma reunião de bispos.

Mas o papa, que completa 88 anos em 17 de dezembro, nunca fez uma visita de Estado completa à França, um reduto histórico do catolicismo que agora é amplamente secular e abriga as maiores comunidades muçulmanas e judaicas da Europa.

O presidente francês, Emmanuel Macron, convidou Francisco para ir a Paris para a reabertura da Catedral de Notre Dame em 8 de dezembro, mas o papa estará liderando uma cerimônia no Vaticano naquele dia para instalar novos cardeais católicos.

A população de Córsega, de cerca de 356.000 habitantes, é estimada pelo Vaticano como sendo 81,5% católica.

Francisco viajou muito pelo Mediterrâneo durante seus 11 anos de papado, visitando Malta, a ilha grega de Lesbos e a ilha italiana de Lampedusa.