Planeta alienígena de rápida formação deixa astrônomos intrigados

Espera-se que a estrela que ele orbita se torne um tipo estelar chamado de anã laranja, menos quente e menos massivo que o nosso Sol. A massa da estrela é cerca de 70% da massa do Sol e sua luminosidade é aproximadamente a metade. Ela está localizada em nossa galáxia Via Láctea, a cerca de 520 anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, 9,5 trilhões de quilômetros.

"Essa descoberta confirma que os planetas podem estar em uma forma coesa dentro de 3 milhões de anos, o que antes não era claro porque a Terra levou de 10 a 20 milhões de anos para se formar", disse Madyson Barber, estudante de pós-graduação do departamento de Física e Astronomia da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill e principal autor do estudo publicado nesta semana na revista Nature.

"Não sabemos realmente quanto tempo leva para os planetas se formarem", acrescentou Andrew Mann, astrofísico da UNC e coautor do estudo. "Sabemos que os planetas gigantes devem se formar mais rapidamente do que o disco se dissipa porque eles precisam de muito gás do disco. Mas os discos levam de 5 a 10 milhões de anos para se dissipar. Então, os planetas se formam em 1 milhão de anos? 5? 10?"

O planeta, que recebeu os nomes IRAS 04125+2902 b e TIDYE-1b, orbita sua estrela a cada 8,8 dias a uma distância de cerca de um quinto da que separa o planeta mais interno do nosso sistema solar, Mercúrio, do Sol. Sua massa está entre a da Terra, o maior dos planetas rochosos do nosso sistema solar, e a de Netuno, o menor dos planetas gasosos. Ele é menos denso que a Terra e tem um diâmetro cerca de 11 vezes maior. Sua composição química não é conhecida.

Os pesquisadores suspeitam que o planeta tenha se formado mais longe de sua estrela e depois migrado para dentro.

"A formação de grandes planetas próximos à estrela é difícil porque o disco protoplanetário se dissipa mais rapidamente mais próximo da estrela, o que significa que não há material suficiente para formar um grande planeta tão próximo assim tão rapidamente", disse Barber.