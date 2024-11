Ataques russos danificaram 321 instalações na Ucrânia, diz Zelenskiy

Moscou negou repetidamente que ataca alvos civis.

A Ucrânia é um grande produtor global de trigo e milho e, antes da invasão russa, exportava cerca de 6 milhões de toneladas de grãos por mês pelo Mar Negro.

Quando a Rússia lançou sua invasão em fevereiro de 2022, ela bloqueou os portos ucranianos do Mar Negro. Os embarques foram retomados em julho de 2022 sob a Iniciativa de Grãos do Mar Negro, um acordo mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia. Mas um ano depois a Rússia saiu do acordo.

Desde então, a Ucrânia exporta grãos e outros produtos alimentícios usando seu próprio corredor, que passa pelas águas territoriais da Romênia, Bulgária e Turquia.

As exportações de grãos da Ucrânia na temporada de julho a junho de 2024/25 totalizaram quase 16 milhões de toneladas em meados de novembro, acima dos cerca de 11 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado, mostraram dados de operadores e do governo.

As exportações de grãos da Ucrânia na temporada de comercialização de 2023/24 aumentaram para cerca de 51 milhões de toneladas, ante 49,2 milhões de toneladas no ano anterior.