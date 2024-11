Donald Trump Jr. ajuda seu pai a escolher gabinete mais controverso dos tempos moderno

Por Alexandra Ulmer

(Reuters) - Donald Trump Jr. tem sido o membro mais influente da família Trump na transição, à medida que o presidente eleito constrói o gabinete mais controverso da história moderna dos Estados Unidos, de acordo com meia dúzia de fontes com conhecimento do papel do filho, que vem dando preferência a peças leais a Trump, mas inexperientes, em detrimento de candidatos mais qualificados para cargos importantes do governo.

Trump, que preza ferozmente pela lealdade, há muito tempo vem confiando nos membros de sua família para obter conselhos políticos, mas sabe-se que o parente que ele ouve costuma variar.