Rússia deve nomear Darchiev como embaixador em Washington, diz jornal Kommersant

MOSCOU (Reuters) - A Rússia nomeará em breve Alexander Darchiev, atual diretor do departamento norte-americano do Ministério das Relações Exteriores do governo russo, como seu novo embaixador em Washington, informou o jornal Kommersant neste domingo, citando três fontes não identificadas.

Se confirmado, Darchiev terá pela frente um dos trabalhos diplomáticos mais difíceis em Washington, já que diplomatas russos e norte-americanos afirmam que o relacionamento entre os dois países está pior do que em qualquer outro momento desde a Crise dos Mísseis de Cuba, em 1962, devido a desentendimentos sobre a guerra na Ucrânia.

As relações chegaram a um ponto de crise neste mês devido ao uso de mísseis americanos e britânicos pela Ucrânia para atacar o território russo, e a Rússia reduzindo seu limite nuclear.