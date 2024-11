Sakamoto: Bolsonaro deve chamar para a guerra se não fugir do país antes

É melhor ter uma certa celeridade, mas é essencial que tudo esteja muito bem azeitado para não deixar pontas soltas que levem os condenados a serem inocentados mais adiante, ou a pedirem anulação de condenação e tudo mais.

A gente sabe que a anulação de condenação depende do caldo e do contexto político. No caso do Lula, isso aconteceu porque houve um fato novo — descobriram as mensagens que comprovaram publicamente o conluio entre a acusação e o magistrado no julgamento da Lava Jato.

Tem um ponto que é o seguinte: quando Lula foi preso, ele teve aquele evento na frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, teve aquela despedida, aquele protesto, mas ele falou: "Vou preso e vou defender minha inocência lá preso." Ele não chamou à guerra. Bolsonaro, por outro lado, deve chamar à guerra, sim, isso se não fugir do país antes.

Leonardo Sakamoto

Veja a íntegra do programa:

0:00 / 0:00

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.