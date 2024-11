Juiz de Los Angeles adia audiência sobre libertação dos irmãos Menendez

Os irmãos Menendez foram condenados por assassinato em primeiro grau e sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional após dois julgamentos de grande repercussão por matar seus pais, Jose e Kitty Menendez, em 1989.

O caso cativou os EUA nos anos 1990 pela riqueza e privilégio dos irmãos que eram filhos de um executivo de gravadora e setor do entretenimento. Uma recente série documental da Netflix levantou novas evidências e reavivou o interesse público no caso.

Essas evidências apoiam as alegações deles de que foram sexualmente abusados pelo pai por anos, levando o atual promotor distrital a apoiar sua libertação.

Na audiência desta segunda, os advogados de defesa tentaram reduzir a condenação por homicídio em primeiro grau para homicídio culposo voluntário, o que poderia torná-los elegíveis para a libertação.

O juiz remarcou a audiência para 30 de janeiro, mas ainda assim decidiu ouvir o testemunho de dois parentes de Menendez que apoiam a libertação dos irmãos, hoje com 56 e 53 anos. Os irmãos deveriam acompanhar os procedimentos por meio de um link de vídeo da prisão, mas dificuldades técnicas impediram isso, pelo menos temporariamente.

O promotor distrital George Gascon disse que as novas evidências, combinadas com uma compreensão mais moderna do abuso sexual, o levaram a solicitar a reconsideração da sentença, alegando que eles já pagaram sua dívida com a sociedade.