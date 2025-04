Governo Trump sobe o tom e ameaça país que retaliar: 'Sentem e absorvam'

Em um gesto pouco comum na diplomacia internacional, o governo de Donald Trump alertou que poderá escalar a guerra comercial, caso um país opte por retaliar os EUA. Hoje, Trump anunciou tarifas de pelo menos 10% para 185 países no mundo, incluindo aliados e inimigos.

A reviravolta da política comercial americana foi interpretada como uma operação deliberada para desmontar o atual sistema mundial do comércio e reposicionar a economia americana. Trump aceita negociar. Mas sob suas condições.

O Brasil recebeu uma tarifa de 10%, menos que as de aliados dos EUA como Japão, Israel e Coreia do Sul. A taxação inclui 34% sobre as importações da China, 46% sobre os produtos do Vietnã e tarifas de 20% sobre as importações da União Europeia.