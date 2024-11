Manifestantes pedem libertação do ex-premiê Khan no Paquistão; 6 pessoas morrem

Os manifestantes também atacaram e feriram jornalistas em dois locais distintos, disseram à Reuters pessoas de dois veículos de comunicação.

O Ministério do Interior informou que o Exército havia sido mobilizado para proteger as missões diplomáticas na área fortificada da zona vermelha. As autoridades disseram que um toque de recolher poderia ser imposto na capital.

O partido Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI), de Khan, rejeitou a acusação de Sharif de que as tropas paramilitares haviam sido atropeladas e reiterou que os apoiadores do partido realizarão manifestação do lado de fora do Parlamento até que suas exigências sejam atendidas.

"Nenhum manifestante atropelou nenhum guarda", disse o porta-voz do PTI Zulfikar Bukhari, referindo-se às tropas paramilitares. "Na verdade, há vídeos que viralizaram nas mídias sociais de manifestantes protegendo e abraçando guardas. Essa é uma narrativa que o governo está tentando criar para que eles tenham a licença para matar."

A marcha de protesto, que Khan descreveu como a "convocação final", é uma das muitas que seu partido realiza para buscar sua libertação desde que ele foi preso em agosto do ano passado.

Retirado do poder pelo Parlamento em 2022 depois de se desentender com os poderosos militares do Paquistão, Khan enfrenta acusações que vão desde corrupção até instigação à violência, todas negadas por ele e seu partido.