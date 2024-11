Dois trabalhadores morrem após plataforma da Transpetro em Angra dos Reis desabar

Dois prestadores de serviço da Transpetro morreram nesta quarta-feira em um acidente no terminal de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, informou a empresa, após uma plataforma de acesso desmoronar.

A Transpetro informou que uma pessoa ficou ferida e que seu estado de saúde é estável, embora a Federação Única dos Petroleiros (FUP) tenha dito que o acidente deixou três feridos. A FUP afirmou ainda que o acidente envolveu a queda de uma passarela na estação de tratamento de efluentes.

A Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras, informou que as vítimas fatais eram trabalhadores da empresa Olicampo, contratada para prestar serviços de manutenção na estação de tratamento de efluentes do terminal de Angra dos Reis.