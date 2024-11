Rússia expulsa jornalistas alemães em retaliação a medida negada por Berlim

"Em resposta à proibição pelas autoridades alemãs da presença e do trabalho dos correspondentes do Channel One, somos forçados a tomar medidas recíprocas contra os jornalistas do escritório de Moscou do grupo de mídia alemão ARD", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, a repórteres.

Ela afirmou que os dois funcionários da ARD receberam ordens para entregar seus documentos de credenciamento e deixar a Rússia.

No entanto, Zakharova disse que Moscou consideraria credenciar novos jornalistas da ARD se a Alemanha oferecesse condições para que seus pares russos do Channel One realizassem um "trabalho normal" no país.

(Reportagem de Dmitry Antonov e Miranda Murray)